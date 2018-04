Mexiko strebt NAFTA-Einigung binnen Wochen an

Pena Neto sagte am Samstag nach einem Treffen mit US-Vizepräsident Mike Pence und Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau, Ziel sei ein Abschluss bis zur Wahl in Mexiko am 1. Juli. Eine konkrete Frist sei aber nicht gesetzt worden.

US-Präsident Donald Trump droht mit einem Ausstieg seines Landes aus dem Freihandelsabkommen, das er mehrfach als „Desaster“ bezeichnet hat. Durch die Vereinbarung von 1994 seien zahlreiche Jobs in der US-Industrie abgebaut und nach Mexiko verlagert worden.

Trump hatte zuletzt gesagt, es werde bei NAFTA „sehr bald etwas geben“.

apa