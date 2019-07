Notenbank erwartet für Italien nur Mini-Wachstum

Das Bruttoinlandsprodukt dürfte demnach heuer nur um 0,1 Prozent zulegen, teilte die Bank von Italien am Freitag mit. 2020 werden 0,8 Prozent und 2021 dann 1,0 Prozent für möglich gehalten.

Mit diesen Werten würde das schuldengeplagte Land aller Voraussicht nach weiter der Entwicklung in der Eurozone hinterherhinken. Ein Risikofaktor sei die Haushaltspolitik der Regierung in Rom, die zu neuen Turbulenzen am Finanzmarkt führen könne.

Die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone ist im ersten Quartal 2019 um 0,1 Prozent gewachsen und damit aber zumindest aus der Rezession gekommen. Das Statistikamt Istat hält im zweiten Quartal wieder eine Schrumpfung für möglich. Die Daten zum Zeitraum April bis Juni liegen noch nicht vor.

