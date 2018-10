OMV muss sich ins Urengoy-Feld mit Cash einkaufen

Eine Bezahlung des knapp 25-prozentigen Anteils am dortigen Achimov-IV/V-Projekt wird die OMV jedenfalls einen Milliarden-Betrag kosten. Eine „Bezahlung” mit einem 38,5-Prozent-Anteil an der OMV Norge, wie dies OMV und Gazprom seit 2016 geplant hatten, kommt nicht zustande, Oslo hatte sich von Anfang an gegen einen solchen Asset-Tausch gewehrt.

apa