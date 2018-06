Parlament für Ausbau des Londoner Flughafens Heathrow

Etliche Mitglieder der konservativen Regierungsfraktion stellten sich gegen die Pläne des Kabinetts. Letztlich stimmten aber 415 Parlamentarier für den Ausbau und 119 dagegen. Für Aufregung sorgten ein Dutzend Demonstranten, die sich in der zentralen Lobby des Parlaments aus Protest gegen die Erweiterung auf den Boden gelegt hatten.

Der Ausbau des Airports ist seit Jahrzehnten heftig umstritten. Kritiker fürchten vor allem schädliche Folgen für Umwelt und Gesundheit, wenn dort künftig rund 700 Flugzeuge zusätzlich pro Tag starten und landen. Zudem müssten einer dritten Startbahn Hunderte Wohnhäuser weichen.

Der ehemalige Londoner Bürgermeister und jetzige Außenminister Boris Johnson gilt als vehementer Gegner des Projekts. Er hatte einst angekündigt, er wolle sich „vor die Bulldozer legen”, sollten die Pläne in die Tat umgesetzt werden. Da er am Montag eine Auslandsreise nach Afghanistan antrat, musste sich Johnson in der Abstimmung nicht gegen die eigene Regierungschefin Theresa May stellen.

Auch der jetzige Londoner Bürgermeister Sadiq Khan sagte, er werde gerichtlich gegen den Ausbau des Flughafens vorgehen. „Die Regierung treibt die falsche Option voran, was zu untolerierbarem Lärmpegel und einer schlechteren Luftqualität führt”, schrieb er auf Twitter.

Baubeginn des Projekts im Volumen von derzeit angesetzten rund 16 Milliarden Euro soll nach bisheriger Planung 2021 sein, die Inbetriebnahme ist für 2026 vorgesehen. Es wäre das erste Mal seit 70 Jahren, dass im Großraum London eine neue Rollbahn in einer Länge gebaut würde, die allen Flugzeugtypen Starts und Landungen erlauben würde.

Das Vorhaben wird seit Jahrzehnten kontrovers diskutiert. Zuletzt hatten die Ausbau-Pläne durch das Argument Auftrieb erhalten, dass Großbritannien nach einem Brexit seine Infrastruktur für den internationalen Handel verbessern müsse.

apa/dpa/ag.