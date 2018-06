Razzien bei EU-Plastikherstellern wegen Kartellverdacht

Am Dienstag seien Firmen in mehreren Mitgliedsländern durchsucht worden, teilte die Kommission am Freitag mit. Es gehe um den Verdacht, dass die Unternehmen sich beim Einkauf von sogenannten Styrolmonomeren abgesprochen haben könnten. Styrolmonomere werden zu Verpackungen und Isoliermaterialien verarbeitet.

apa/ag.