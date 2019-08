Ryanair macht mit Leihpiloten Druck auf Lauda

Konkret geht es vorerst um die Jobs von 15 Piloten und 12 Copiloten. Ryanair argumentiert damit, ab Herbst vier Boeing 737 samt Crews in Wien zu stationieren anstatt die Lauda-Flotte aufzustocken. In Polen wird dem Bericht zufolge schon das Rekrutieren von Piloten vorbereitet.

Die dortige Charter-Tochter Ryanair Sun startet ab Herbst unter der neuen Marke Buzz. Und Buzz sucht derzeit Piloten für Charter- und Linienflüge - aber nicht direkt, sondern über die polnische Leiharbeitsfirma Warsaw Aviation, heißt es im „Kurier”. Die Kapitäne und Copiloten docken dort als Selbstständige an und werden an Buzz bzw. möglicherweise auch an Lauda verleast.

apa