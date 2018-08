Sony bringt limitierte Playstation 4 als Dankeschön heraus

Lediglich 50.000 Stück sollten produziert werden. Die limitierte Edition sei als Dankeschön gedacht für weltweit mehr als 525 Millionen verkaufte Playstation, hatte Sony mitgeteilt. Erstmals sei eine Edition in einem durchsichtigen Dunkelblau gestaltet.

Foto: Facebook/Sony Playstation

Sony bei Konsolen deutlicher Marktführer

In Deutschland führt Sony mit der Playsation 4 den Konsolenmarkt deutlich an. Es habe in den vergangenen Jahren keinen Zeitpunkt gegeben, an dem die Nachfrage eingebrochen wäre, sagte Uwe Bassendowski, Deutschlandchef von Sony Entertainment. Bei den Verkaufszahlen lieg das Unternehmen laut Marktforschern weit vor Microsofts Xbox One. Wann die nächste Generation der Playstation herauskommt, ist noch nicht bekannt. Neue Hardware stehe „in naher Zukunft“ an, sagte Bassendowski.

apa/dpa