Starbucks eröffnet erstes Cafe in Italien

Das Mailänder Starbucks-Cafe erstreckt sich auf einer Fläche von 2400 Quadratmetern. Das US-Unternehmen plant die Eröffnung weiterer Cafés in Italien. Gesucht wird zurzeit nach einer passenden Location in Turin.

Starbucks wird in Italien wegen der Konkurrenz der „Bars”, in denen Espresso angeboten wird, kein einfaches Leben haben. In Italien werden laut Branchenverband Fipe jedes Jahr 6 Milliarden Tassen Espresso serviert. Der Umsatz damit beträgt 6,6 Milliarden Euro.

apa