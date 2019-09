Thomas Cook kämpft ums Überleben - Condor fliegt weiter

”Condor erhält den Flugbetrieb aufrecht”, teilte die deutsche Fluggesellschaft des Reisekonzerns Thomas Cook am späten Sonntagabend auf dem Nachrichtendienst Twitter mit. Aus Condor-Kreisen verlautete in der Nacht, mit der deutschen Bundesregierung werde über einen Überbrückungskredit verhandelt. Im deutschsprachigen Raum ist Thomas Cook zudem mit der Marke Neckermann Reisen präsent.

Der britische Außenminister Dominic Raab sagte am Sonntag besorgten Urlaubern die Unterstützung der Regierung in London zu. Die Regierung sei bereit, Urlauber nach Hause zu holen, sollte der Touristikkonzern kollabieren. Nach Angaben des Senders BBC stellte die zivile Luftfahrtbehörde CAA für den Notfall bereits zahlreiche Flugzeuge bereit.

Erschwerend zu den Finanzproblemen von Thomas Cook kommt hinzu, dass das Unternehmen im Winter üblicherweise weniger einnimmt. Die benötigten 200 Millionen Pfund kämen zu einem bereits ausgehandelten 900 Millionen Euro schweren Paket hinzu. Die angestrebte Summe soll finanzielle Stabilität für die Zukunft bringen.

Nach Medienberichten spitzt sich die Lage für das Unternehmen zu. Inzwischen habe es die Regierung in London um Finanzhilfe gebeten, berichteten etwa die Fernsehsender BBC und Sky News sowie die Zeitung „Financial Times” mit Bezug auf namentlich nicht genannte Quellen.

Ein Sprecher des britischen Transportministeriums sagte auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur zu den Berichten: „Wir spekulieren nicht über die finanzielle Situation einzelner Unternehmen.” In der Regel greife man nicht ein, „es sei denn, es gibt eine gute strategische Begründung dafür”, sagte Außenminister Raab am Sonntag der BBC zu den Berichten über das Staatshilfe-Ersuchen.

Thomas Cook war in den vergangenen Jahren immer wieder in Schieflage geraten. Bereits 2012 retteten mehrere Banken den Konzern nach immensen Abschreibungen auf das britische Geschäft und IT-Systeme mit frischem Geld vor dem Untergang. Auch dadurch sitzt Thomas Cook auf einem Schuldenberg in Milliardenhöhe und ächzt unter der hohen Zinslast. Der jüngste Preiskampf im Reise- und Fluggeschäft droht ihm nun den Garaus zu machen. Hinzu kommt die anhaltende Unsicherheit um den Brexit, die die Urlaubsfreude der britischen Kundschaft dämpft.

apa/ag.