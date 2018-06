Trump: USA können Handelskrieg nicht verlieren

Beim Treffen der G-7-Finanzminister im kanadischen Whistler waren die USA in Handelsfragen gegenüber den anderen sechs Industriestaaten isoliert. Zugleich warnte auch China die US-Regierung davor, zusätzliche Zölle einzuführen.

„Dies ist der seltene Fall, dass der Widerstand gegen die USA einstimmig gewesen ist“, sagte der japanische Finanzminister Taro Aso nach den Beratungen in Whistler. Deutschlands Finanzminister Olaf Scholz sagte, so viel Dissens bei einem G-7-Treffen sei „schon ungewöhnlich“. Nach Verhängung der US-Importzölle gegen die EU auf Stahl und Aluminium komme es nun darauf an, alle Gelegenheiten zu nutzen, um die USA noch umzustimmen.

Dabei setzt Scholz auch auf den Gipfel der Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrieländer kommende Woche, zu dem auch Trump nach Kanada kommt. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici zeigte sich im französischen Radio dagegen wenig optimistisch, dass es beim Gipfel eine Annäherung gibt. Man werde sehen, ob ein Handelskrieg losbreche.

Zur einflussreichen G-7-Gruppe gehören die USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland. Neben der EU kündigte auch Kanada Klage vor der Welthandelsorganisation WTO gegen die neuen US-Importzölle an, die nicht nur den nördlichen US-Nachbarn und Europa, sondern auch Mexiko treffen.

apa/reuters