US-Regierung: Unterstützung von Chinas WTO-Aufnahme falsch

”Es ist nun klar, dass die WTO-Regeln nicht ausreichen, um Chinas wettbewerbsverzerrendes Verhalten einzuschränken”, heißt es darin weiter. Unter Präsident Donald Trump haben sich die wirtschaftlichen Beziehungen zu China zunehmend verschlechtert. Erst kürzlich drohte er China mit „Geldstrafen” wegen angeblichen Diebstahls geistigen Eigentums. Auch wirft er China unfaire Staatssubventionen etwa bei Exporten von Stahl-, Aluminium- und Solar-Produkten vor.

Trump sieht die WTO ohnehin sehr kritisch und wirft der Handelsorganisation vor, die US-Wirtschaft zu benachteiligen. Auch Russland wurde in dem Regierungsbericht kritisiert. Die Regierung in Moskau habe nicht die Absicht, sich an die WTO-Regeln zu halten.

apa/ag.