USA heben Stahlzölle für Kanada und Mexiko formell auf

Im vergangenen Juni hatte Trump Sonderzölle auf Stahl-Importe aus den Nachbarstaaten in Höhe von 25 Prozent und auf Aluminium-Importe in Höhe von 10 Prozent erhoben. Am Freitag hatte Trump mitgeteilt, dass die USA eine Einigung mit Kanada und Mexiko erzielt hätten.

Diese Übereinkunft ist im Zusammenhang mit dem gemeinsam ausgehandelten Freihandelsabkommen USMCA zu sehen. Der Vertrag muss noch von den Parlamenten aller drei Länder ratifiziert werden, bevor er in Kraft treten kann. Die Parlamentarier hatten erhebliche Vorbehalte, vor allem wegen der Stahlzölle.

In Trumps Proklamation wurde auch die bereits angekündigte Zollerleichterung für die Türkei verfügt. Stahlimporte aus der Türkei werden demnach ab Dienstag nur noch mit 25 Prozent statt wie bisher mit 50 Prozent Zoll belegt. Auch Stahl- und Aluminium-Importe aus der EU sind mit Sonderzöllen belegt, daraufhin hatte die Staatengemeinschaft ihrerseits Gegenmaßnahmen erlassen.

apa/dpa