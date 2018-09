Volkswagen will Software-Entwickler ab 2019 selbst ausbilden

Volkswagen will Software-Entwickler künftig selber ausbilden. - Foto: APA/AFP

In den ersten Jahrgang des „Fakultät 73“ genannten Programms investiert Volkswagen rund 20 Millionen Euro. 3 Jahrgänge soll es vorerst geben. Das Programm richtet sich sowohl an VW-Mitarbeiter als auch an Externe. Denkbar sei ein Modell, um „langfristig Nachwuchs auszubilden“, sagte Kilian.

Die Autobranche befindet sich derzeit in einem Umbruch, um die digitale Transformation zu meistern. Dazu gehören Vernetzung und autonomes Fahren, aber auch E-Mobilität. Konzernchef Herbert Diess hatte unlängst erklärt, beim autonomen Fahren gäben die Amerikaner das Tempo vor. „Wir haben dem in Europa derzeit nichts entgegenzusetzen.“

dpa