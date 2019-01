In Österreich sind mehr als 2700 Exemplare betroffen. - Foto: APA (AFP)

In Kraftstoffleitungen einiger Autos seien kleine Risse festgestellt worden, die zu Kraftstofflecks im Motorraum führen könnten. In Österreich sind 2739 Fahrzeuge, gab das Unternehmen am Dienstag auf APA-Anfrage bekannt.

apa/ag