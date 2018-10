Welt der Wirtschaft wird weiblicher

Christine Lagarde will Frauen ermutigen, ihr Ding durchzuziehen. - Foto: APA (AFP)

Lagarde kennt das Gefühl, die „erste Frau” zu sein. Sie war es, als sie im Juni 2007 Frankreichs erste Wirtschafts- und Finanzministerin wurde und sie war es, als sie danach als Chefin das Zepter beim Währungsfonds übernahm. Auf Bali plädiert sie energisch für die Sichtbarkeit von Frauen in der Berufswelt.

Erst kürzlich nominierte der IWF die angesehene Harvard-Professorin und Wirtschaftswissenschaftlerin Gita Gopinath für den Posten des scheidenden Chefökonomen Maurice Obstfeld - erneut die „erste Frau” in diesem Job. Die 46-jährige Mitherausgeberin der angesehenen Fachzeitschrift „American Economic Review” dürfte dabei inhaltlich frischen Wind in den IWF bringen.

Weibliche Vorbilder sollen sichtbar sein

Auch die Weltbank nominierte im April eine Frau für einen Spitzenposten: Die griechischstämmige Yale-Professorin Pinelopi Koujianou Goldberg soll dort Chefökonomin werden. Sie folgt auf den Ökonomen Shanta Devarajan, der übernommen hatte, als der kürzlich mit dem Wirtschaftsnobelpreis geehrte Paul Romer im Jänner das Handtuch warf. Goldberg ist immerhin schon die zweite Frau auf diesem Posten.

Zu ihnen gehört die angesehene indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati - der vor allem die Sichtbarkeit weiblicher Vorbilder am Herzen liegt. „Der Posten des Finanzministers galt immer als Männerjob”, sagt sie bei einem Runden Tisch zur Stärkung der Frauen in der Wirtschaft am Rande der Tagungen.

