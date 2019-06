Wieder mehr Pkw-Neuzulassungen in Europa

Im Mai stiegen die Neuzulassungen in der Europäischen Union im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,1 Prozent auf gut 1,4 Millionen, wie der Branchenverband Acea am Dienstag mitteilte.

In Deutschland erhöhte sich die Zahl um 9,1 Prozent auf knapp 333.000 Autos. Bergab ging es in Großbritannien, wo knapp 184.000 Autos und damit 4,6 Prozent weniger verkauft wurden. Unter den deutschen Autokonzernen legte die BMW-Gruppe mit einem Plus von 8,8 Prozent auf 88 507 Pkw am stärksten zu.

Daimler verzeichnete ein Plus von 0,4 Prozent, VW musste dagegen über alle Marken ein Minus von 2,1 Prozent auf gut 345 000 Fahrzeuge hinnehmen.

dpa