Zalando liefert in Paris Online-Bestellungen für Adidas aus

Für den Modehändler ist es das erste Mal, dass er sein Logistik-Netz für Produkte zur Verfügung stellt, die nicht über seinen eigenen Internet-Auftritt geordert wurden. Der zuständige Zalando-Manager Jan Bartels sprach von einer „Win-Win-Situation“.

Zalando will Mode-Plattform bleiben

Zalando könne seine Kapazitäten damit besser auslasten, Adidas könne seine Kunden verstärkt am selben oder am nächsten Tag beliefern, sagte Bartels. „Wir haben keine Angst vor Kannibalisierung“, sagte Bartels der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Anders als Adidas biete Zalando viele Marken an. „Wir wollen kein Logistik-Dienstleister für Dritte werden. Wir bleiben eine Mode-Plattform.“

Europas größter Online-Modehändler sieht die Kooperation als Pilotprojekt. Zalando hat stark in Logistik investiert, um mit schnelleren Lieferungen die Rücksendequote zu reduzieren und dem Internet-Riesen Amazon Paroli zu bieten, der massiv in das Modesegment drängt. Doch die Investitionen drücken auf die Renditen. Partner-Programme und Dienstleistungen wie die für Adidas sollen dem entgegenwirken.

Adidas will den Umsatz mit Internet-Bestellungen bis 2020 auf 4 Mrd. Euro verdoppeln. Der Absatzkanal ist für den Sportartikelkonzern deutlich lukrativer als der Verkauf über den Handel.

apa/reuters