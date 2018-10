Zalando verkauft jetzt Männerkosmetik

Der Modehändler Zalando will künftig auch Kosmetikprodukte für Männer verkaufen.

Seit mehr als einem halben Jahr verkauft der Online-Händler zum Beispiel Make-up, Cremes oder Parfüm für Frauen. Nun sei der richtige Zeitpunkt, Pflegeprodukte für Männer hinzuzufügen, teilte Reth mit. Das Sortiment für Männer ist mit 1500 Artikeln noch deutlich kleiner als für Frauen mit 7000 Kosmetikprodukten.

Insgesamt vertreibt Zalando rund 300.000 andere Produkte.

Zalando will in nächster Zeit mit der Beauty-Sparte auch nach Österreich und Polen expandieren. Ob sich das Geschäft bisher lohnt? Zu Umsatz und Kunden machte eine Sprecherin keine Angaben. Der Aufbau der Kosmetiksparte stehe noch am Anfang. Zum Vergleich: Insgesamt vertreibt Zalando rund 300.000 andere Produkte.

Seit 2008 ist Zalando zum größten Online-Händler Europas gewachsen. Die Geschäfte laufen derzeit nicht ganz zu gut wie erhofft. Mitte September senkte das Unternehmen seine Prognose. Unter anderem bestellten Kunden im zweiten Quartal zwar öfter, aber im Schnitt für geringere Summen als im vergleichbaren Zeitraum vor einem Jahr.

