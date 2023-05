1000 Migranten seit Samstag auf Lampedusa eingetroffen

Wie die tunesische Nationalgarde mitteilte, stoppte die Küstenwache des Landes in der Nacht auf Samstag insgesamt 20 Migrationsversuche. 803 Menschen wurden von Booten gerettet, die vor Sfax, Mahdia und Nabul in Seenot waren.Am Freitagabend sank ein Migrantenboot in maltesischen Gewässern etwa 42 Meilen vor Lampedusa. 37 Migranten, darunter sieben Frauen, wurden von dem NGO-Schiff „Nadir“ und drei Fischerbooten gerettet und anschließend auf ein Patrouillenboot der italienischen Küstenwache gebracht.Vermisst wird ein aus Burkina Faso stammender Mann, Bruder eines der Überlebenden, der zusammen mit den anderen 36 auf Lampedusa eintraf. 42.000 Menschen landeten seit Anfang 2023 auf der Insel, das sind vier Mal so viel als im Vergleichszeitraum 2022.