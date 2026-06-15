Der Aufenthalt des Bundesliga-Zweitligisten wird von der Tourismusgenossenschaft Sterzing Pfitsch Freienfeld und der Tourismusgenossenschaft Ratschings finanziert. Ziel der nun für zwei weitere Jahre verlängerten Kooperation ist es, die Ferienregion als attraktive Sommerdestination im deutschsprachigen Markt zu positionieren und zusätzliche Wertschöpfung für die Region zu schaffen, hieß es in einer Zuschrift. <BR \/><BR \/>Mit seiner mehr als 125-jährigen Vereinsgeschichte, vier deutschen Meisterschaften, zwei DFB-Pokalsiegen und einer großen Fangemeinde zählt der 1. FC Kaiserslautern zu den bekanntesten Fußballvereinen Deutschlands. Entsprechend groß ist die mediale Aufmerksamkeit rund um das Trainingslager, das auch heuer zahlreiche Fans in die Region locken wird.<BR \/><BR \/>„Der Verein genießt im deutschen Markt eine enorme Strahlkraft und erreicht touristisch interessante Zielgruppen. Gleichzeitig freuen wir uns, den FCK erneut bei uns zu begrüßen und Mannschaft, Trainerstab und Fans die Vielfalt unserer Urlaubsregion näherzubringen“, so Markus Reifer, Geschäftsführer der Tourismusgenossenschaft Sterzing Pfitsch Freienfeld. <BR \/><BR \/>Während der Trainingswoche werden die Profis ihre Einheiten in der Sportzone Sterzing absolvieren. Untergebracht ist die Mannschaft im Hotel Engelspark in Sterzing. Parallel zum Trainingslager macht die FCK-Fußballschule Station in Südtirol. Kinder und Jugendliche erhalten dabei vom 20. bis zum 24. Juli die Möglichkeit, nach den Ausbildungsrichtlinien des 1. FC Kaiserslautern zu trainieren. <BR \/><BR \/>Die Fußballschule in Mareit bietet jungen Fußballbegeisterten die seltene Gelegenheit, professionelle Trainingsmethoden kennenzulernen und Teil der Welt eines Traditionsvereins zu werden. <BR \/><BR \/>Infos und Anmeldungen unter https:\/\/fussballschule.fck.de; weitere Infos unter: www.sterzing.com\/fck