1. Oktober: Kirchliche Beauftragung für 12 Religionslehrpersonen

In der Diözese Bozen-Brixen gibt es derzeit rund 470 Frauen und Männer, die im Auftrag der Ortskirche im Religionsunterricht tätig sind. Diese Religionslehrer aller Schulstufen werden sind am Freitag, 1. Oktober, in der Kreuzkirche im Kloster Säben zu einer gemeinsamen Eucharistiefeier mit Bischof Ivo Muser eingeladen.Bei der Messe, die um 16 Uhr beginnt, wird der Bischof 12 Religionslehrern senden und es wird ihnen die kirchliche Lehrbeauftragung auf Dauer für die religiöse Erziehung und Verkündigung des Glaubens in der Schule überreicht.

