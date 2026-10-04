Beteiligt waren die Freiwilligen Feuerwehren Prettau, Steinhaus, St. Johann, Luttach, Weißenbach und Sand in Taufers (mit Drohnengruppe).<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt der Übung standen die Erkundung der weitläufigen Brandfläche und die gezielte Suche nach versteckten Glutnestern. Dabei kamen eine Drohne und ein Wärmebildfernrohr zum Einsatz. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368111_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die aus der Luft lokalisierten Brandherde wurden per GPS an die Einsatzkräfte am Boden übermittelt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368114_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Insgesamt waren 71 Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen beteiligt. Auch die Forstbehörde war eingebunden, ein Hubschrauber wurde vorsorglich voralarmiert. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368117_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Personen oder Infrastrukturen waren laut Übungsannahme zu keinem Zeitpunkt gefährdet.