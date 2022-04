10-jähriger Bub beinahe erstickt – Durch „Heimlich-Manöver“ gerettet

So wird das „Heimlich-Manöver“ angewandt. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

Es war gegen 09:30 Uhr, als der Rettungswagen des Weißen Kreuzes Neumarkt in die Volksschule nach Laag gerufen wurde. Zeitgleich startete auch der Notarztwagen des Weißen Kreuzes von Bozen.Ein 10-jähriger Bub drohte in der Volksschule an einem Bonbon zu ersticken. Da der 10-jährige Bub starke Atembeschwerden hatte, führten die 2 Sanitäter des Rettungswagens das sogenannte „Heimlich-Manöver“ durch, um den Fremdkörper zu entfernen.Das gelang ihnen auch nach kurzer Zeit, und der Bub konnte wieder fast normal atmen.Anschließend wurde der junge samt Mutter mit dem Rettungswagen nach Hause gebracht.Im Einsatz standen das Weiße Kreuz von Neumarkt und der Notarztwagen des Weißen Kreuzes von Bozen.Das „Heimlich-Manöver“, auch „Heimlich-Handgriff“ oder Oberbauchkompression genannt, ist eine lebensrettende Sofortmaßnahme bei drohender Erstickung oder drohendem Bolustod durch die Verlegung der Atemwege durch einen Fremdkörper (Bolusaspiration z. B. durch Verschlucken).