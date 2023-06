10 Jahre Crazy Castle: Exklusive Aufnahmen von Festivaltag 1

Die Mainstage als Herzstück des Festivals. - Foto: © Andreas Senoner Photography

Tag 2: Einlass ab 15 Uhr – Resttickets an der Abendkasse

Das über die Landesgrenzen bekannte Südtiroler Crazy-Castle-Festival übertrifft sich jedes Jahr aufs Neue mit eindrucksvollen Bühnen, über 100 Künstlern aus ganz Europa, Campingplatz und ständig umgestalteten Arealen. Im Mittelpunkt steht jedes Jahr die berühmte Hauptbühne mit ihren 40x21 Metern und eindrucksvollen LED und Lichtshows. 6 Monate wird das Bühnenkonzept von den Bühnenbauer Media Events, rund um den technischen Direktor Christian Rauter aus Bruneck geplant und aufwendig umgesetzt.Für jeden Musikgeschmack etwas dabei: Neben der neuen HOME OF TECHNO Bühne (präsentiert von Tanzen ist auch Sport) findet man auch heuer die traditionelle RAVE CAVE (Hardstyle), das PARTYZELT (Stimmungsmusik, Ballerman) und die umgestaltete GARDEN OF GOA (Goa, Psy-Trance).Das Veranstalterteam rund um Wingman Events zeigt sich nach dem ersten Abend sehr zufrieden: „Unglaublich was in den letzten 10 Jahren passiert ist. Ein großer Teil der Gäste kommt seit vielen Jahren und das ist eine große Freude. Gestern haben wir alle Rekorde gebrochen, wir freuen uns jetzt sehr auf den zweiten Abend“.Für eventuellen Schauerregen ist man wie jedes Jahr mit 2 großen Zelten und Regenponchos für alle gerüstet. Ein aufgestocktes Ticketkontingent gibt es an der Abendkasse ab 15 Uhr oder online