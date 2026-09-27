<b>von Hanna Platzer<\/b><BR \/><BR \/><b>Wie kommt ein Südtiroler Komponist dazu, das Trauma eines Erdbebens, das am 24. August 2016 in Mittelitalien stattfand, zu vertonen?<\/b><BR \/><BR \/>Richard J. Sigmund: Das hat eine ganz persönliche Vorgeschichte. Am 2. Jänner 2017 bekam ich einen Anruf von einer Bekannten aus Amatrice. Sie erzählte mir verzweifelt, dass die Menschen in den Wohnwagen furchtbar froren. Es fehlte an Strom, Heizungen, Decken und Kleidung. Ich habe daraufhin spontan Spendenaufrufe gestartet und vor der Rezeption in Martinsbrunn Wäschekörbe aufgestellt. Innerhalb kürzester Zeit war der ganze Raum voll. Wir sind schließlich mit drei großen Lkw und mehreren Lieferwagen nach Amatrice gefahren. Aus dieser konkreten Hilfe hat sich eine tiefere Nähe und eine jahrelange Verbindung zu den Menschen vor Ort entwickelt.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76428899_quote" \/><BR \/><BR \/><b>Wie entstand aus dieser Verbundenheit das Werk„Rimembranza“?<\/b><BR \/><BR \/>Sigmund: Aus der anfänglichen Idee einer kleinen Messe mit ein paar Solisten und Klavier ist schließlich das Oratorium „Rimembranza“ (Gedenken) geworden. Entstanden ist ein über 80-minütiges abendfüllendes Werk. Am Ende standen elf Chöre mit insgesamt rund 250 Sängerinnen und Sängern, ein großes Sinfonieorchester sowie neun internationale Solistinnen und Solisten auf der Bühne. Mitwirkende waren u. a. Sängerinnen und Sänger des Vokalensembles Amaté, Solisten der Merano Academy Operastudio 2026, der Chor der Universität Krems sowie Chöre aus den vom Erdbeben betroffenen Gebieten. Wichtig war mir, die Leute vor Ort zu integrieren, denn neben materieller Hilfe geht es darum, ihnen das Gefühl zu geben, dass man ihnen nahesteht. <BR \/><BR \/><b>Im Werk verarbeiten Sie auch persönliche Erinnerungen. Welche Begegnungen sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?<\/b><BR \/><BR \/>Sigmund: Es gibt zahllose Beispiele. Mir haben Menschen unter Tränen ihre Geschichten erzählt. Eine Frau erzählte mir, dass sie zwei Jahre zuvor noch mit ihrem Mann im Chor mitgesungen hatte. Ihre Söhne hatten das Erdbeben nicht überlebt, und im Jahr darauf war auch ihr Mann gestorben – sie blieb allein mit ihren zwei Töchtern zurück. Die Menschen vor Ort sind oft mit ihrer Trauer allein gelassen, es fehlt der soziale Kontakt. Mein Gedanke war, ihnen durch diese Gedenkfeier die Möglichkeit zu geben, abzuschließen und ihren Weg weiterzugehen. Wenn man hilft, gibt man viel, aber man bekommt noch viel mehr zurück.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76430050_quote" \/><BR \/><BR \/><b>Das Werk blickt nicht nur zurück, sondern auch nach vorne: Welche Hoffnung möchten Sie den Menschen mitgeben?<\/b><BR \/><BR \/>Sigmund: Die Hoffnung, dass es immer wieder einen Schritt nach vorne geht und dass alles, was uns runterdrückt, uns letztlich auch weiterbringt. Das Abschiednehmen gehört zum Leben wie die Geburt und der Tod. Die Hoffnung besteht darin, die Schritte in Zukunft gemeinsam zu schaffen – sich die Hände zu reichen oder jemanden in der Traurigkeit einfach für ein paar Minuten in den Arm zu nehmen. Die Musik soll daran erinnern, dass wir die nächsten Schritte gemeinsam gehen können und miteinander verbunden bleiben.<BR \/><h3>\r\nEindrücke vor Ort<\/h3>Iris Leimgruber, Mitglied des Vokalensembles Amatè: „Teil dieser Uraufführung zu sein, hat mich zutiefst bewegt. Ich hatte immer wieder Tränen in den Augen. Man hat in jedem Ton die Emotionen gespürt, die Richard J. Sigmund in das Werk gelegt hat. Mein persönliches Highlight war die Wucht der 250 Stimmen. Trotz der Aufführung unter freiem Himmel war der Klang zusammen mit dem Orchester grandios. Das Oratorium war perfekt für diesen Gedenktag komponiert und hat sowohl das Leid als auch die Hoffnung der Menschen spürbar gemacht, weshalb auch das Publikum ergriffen und begeistert reagiert hat.“