10 Meter abgestürzt: Wanderin schwer verletzt

Die junge Frau aus Algund hatte Glück im Unglück: Nach ungefähr 10 Metern blieb sie an einem kleinen Absatz liegen. Darunter fällt das Gelände 250 Meter sehr steil ab.Der Vater und die Freundin setzten den Notruf ab. Mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 1 wurde die Bergrettung Meran zum Unfallort geflogen. Glücklicherweise lichtete sich der Nebel im Bereich der Kirchbachspitze und Notarzt und Bergrettung konnten am Gipfel abgesetzt werden.Nach der Erstversorgung wurde die Patientin ins Krankenhaus Meran geflogen und auf die Intensivstation verlegt. Auch ihre Freundin wurde an Bord des Rettungshubschraubers genommen.Eine 2. Mannschaft der Bergrettung begleitete den Vater ins Tal und sorgte für den Heimtransport. Der Einsatz dauerte ungefähr 3 Stunden.Laut Angaben der Bergrettung ereignete sich der Unfall genau an jener Stelle, an der vor 16 Jahren ein junger Bergsteiger aus Dorf Tirol sich mit seinen Wanderstöcken verstolperte und in den Tod stürzte.

stol