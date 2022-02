10 Millionen Dollar Fund auf Flohmarkt

Wie der Tagesanzeiger am 4. Februar berichtete, kaufte ein Mann im US-Bundesstaat Massachusetts an einem Garagenflohmarkt im Jahr 2017 ein Bild für 30 Dollar. Der Wert der Zeichnung wurde in der Familie des Verkäufers wohl unterschätzt. Der Käufer ahnte aber bereits, dass das Bild einen höheren Wert haben könnte und brachte es einem befreundeten Buchhändler zur Begutachtung.2 Jahre später kam der Kunsthändler Clifford Schorer in denselben Buchladen und erfuhr von dem Fund. Zusammen mit anderen Experten unterzog Schorer das Bild sämtlichen Tests – Das Bild bestand sie alle, so der Tagesanzeiger.Der Fund ist nun als „The Virgin and Child with a Flower on a Grassy Bench“ bei der Agnews Gallery katalogisiert. Bei einer Auktion wird ein 8-stelliger Betrag, bzw. mindestens 10 Millionen Dollar erwartet, so der Tagesanzeiger. Derzeit ist die neu entdeckte Zeichnung in New York ausgestellt.

