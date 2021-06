10 Neuinfektionen – 2 Intensivpatienten – kein Todesfall

Untersuchte Abstriche gestern (15. Juni): 597Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 5Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 48.592Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 588.058 Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 220.987 (+180)Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 1.542.308Gesamtzahl der positiven Antigentests: 26.190Durchgeführte Antigentests gestern: 2600Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 5Nasenflügeltests Stand 15.06.2021 (ohne Schulen) 666.093 Tests gesamt, 847 positive Ergebnisse, davon 351 bestätigt, 323 PCR-negativ, 173 ausständig/zu überprüfen.Nasenflügeltests in den Schulen (Stand 14.06.2021)794.035 Tests gesamt an 554 Schulen, 587 positive Ergebnisse, davon 275 bestätigt, 268 PCR-negativ, 44 ausständig/zu überprüfen.Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 9In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten: 11Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten: 2 (davon 2 als ICU-Covid klassifiziert)Gesamtzahl der Todesfälle mit Covid-19: 1180 (+0)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 627Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 136.024Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 136.651Geheilte Personen insgesamt: 73.240 (+13)Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 2.043, davon 1.681 geheilt. Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitschaftsärzte: 58, davon 46 geheilt. (Stand: 13.05.2021)

stol