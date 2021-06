10 Schafe im Langental in Wolkenstein gerissen

Am Samstag wurde eine größere Herde Schafe in das Langental aufgetrieben, in der Nacht auf Dienstag schlugen ein oder mehrere Wölfe zu. Der Ärger und die Verbitterung in Gröden sind groß, wie das Tagblatt „Dolomiten“ am Donnerstag berichtet.