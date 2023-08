10 Südtiroler wegen Taifun in Südkorea evakuiert: „Wir haben trotzdem Spaß“

Einige der Südtiroler Pfadfinder mit Landeshauptmannstellvertreter Giuliano Vettorato (links) und Landeshauptmann Arno Kompatscher vor ihrer Abreise nach Südkorea.

Das Camp an der Westküste wurde geräumt. - Foto: © ANSA / LEE HYUN-WOO

Auf Unicampus untergebracht

Den Pfadfindern geht es darum sich auszutauschen. - Foto: © APA/South Korean Presidential Office / HANDOUT

Für 9 junge Pfadfinder im Alter zwischen 14 und 16 Jahren und ihren Begleiter Armin Röggla ging ein Traum in Erfüllung, als sie die Reise zum größten Pfadfindercamp der Welt antreten durften: an die Westküste Südkoreas. 37.000 Pfadfinder aus aller Welt sind dort zusammengekommen. „Sie hatten sich lange auf dieses Treffen vorbereitet und schon einige Vortreffen in Italien“, sagt der Vater eines Südtiroler Pfadfinders.Das Klima brachte die Pfadfinder in Südkorea aber an ihre Grenzen. Tagelang war das Camp „Jamboree“ von einer Hitzewelle geplagt. Die Organisation sei aber tadellos gewesen; es hätte jede Menge Abkühlung und Spaß gegeben, berichtet der Vater. Er konnte vor Kurzem telefonisch mit seinem 15-jährigen Sohn sprechen.Den drohenden Taifun konnte aber nichts abhalten: Er bereitete dem Pfadfindercamp schnell ein Ende: Die südkoreanische Regierung beschloss, das Camp kurzerhand zu evakuieren. Mit über 1000 Bussen wurden die Jugendlichen in Sicherheit gebracht. „Wir haben zwar etwas auf unseren Bus gewartet, ansonsten lief die Evakuierung aber reibungslos“, sagt Armin Röggla.Die Südtiroler Delegation wurde bereits evakuiert und in einem Unicampus in Incheon, einer Stadt nahe Seoul, untergebracht. Die Eltern der Pfadfinder haben mit ihnen telefoniert. „Es geht ihnen gut. Ich bin deswegen auch nicht besorgt um meinen Sohn. Am 12. August werden sie wie geplant die Heimreise antreten“, sagt der Vater.Röggla, der Betreuer, erklärt, wie es jetzt weitergeht: „Als die Nachricht von der Evakuierung kam, waren die Jugendlichen natürlich enttäuscht. Sie sehen es jetzt aber positiv. Immerhin gibt es im Unicampus eine Klimaanlage und mehr Duschen. Auch das Programm hat sich natürlich geändert bzw. wurde ein neues improvisiert. Wir waren heute zum Beispiel die Hauptstadt Seoul besichtigen. Die Pfadfinder haben richtig Spaß und können sich weiterhin gut austauschen.“Das „Jamboree“-Treffen sei für die Jugendlichen das Größte, was sie in ihrer Karriere als Pfadfinder erleben können. Die Plätze sind aber begrenzt. Nur 9 Südtiroler können am Treffen, das alle 4 Jahre stattfindet, teilnehmen. Kein Wunder, dass sie sehr begehrt sind.Ein Abkommen zwischen der Südtiroler Pfadfinderschaft und dem italienischen Pfadfinderverein Agesci macht es möglich, dass Südtiroler am weltweiten Treffen teilnehmen können. Die Südtiroler können sich an die italienische Delegation anschließen. Heuer sind rund 1200 Pfadfinder aus Italien bei dem Camp in Südkorea.„Pfadfinder sind sehr offene Leute. Ihnen geht es auf der Reise vor allem um den Austausch“, sagt der Vater des Pfadfinders. Die Evakuierung hat dem keinen Abbruch getan.