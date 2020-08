10 Todesopfer in 24 Stunden in Italien

Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden 384 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet – nach 190 am Vortag.35.181 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie am 20. Februar mit oder am Coronavirus in Italien gestorben. Die Zahl der noch aktiv Infizierten lag bei 12.646, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg leicht von 761 auf 764. 41 Patienten lagen auf Intensivstationen, genau wie am Vortag.11.841 Menschen befanden sich am Mittwoch in Heimquarantäne. Die Zahl der genesenen Corona-Infizierten stieg auf 200.976.In der Region Lombardei, dem Zentrum des Corona-Ausbruchs in Italien, gab es 5 Todesopfer. Die Zahl der Gestorbenen stieg somit auf 16.824. 138 Neuinfizierte zählten die dortigen Behörden.Die Zahl der Covid-19-Erkrankten in den lombardischen Spitälern betrug 164. Auf Intensivstation lagen in der Lombardei 11 Patienten.

apa