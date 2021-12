10 Tote bei Anschlag auf Bus in Syrien

Die Opfer seien Arbeiter eines Ölfeldes und auf dem Rückweg von der Arbeit gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Sana am Donnerstag. Ein weiterer Mensch sei bei dem Angriff in der Provinz Dair as-Saur verletzt worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von 10 Toten und 2 Verletzten durch die Explosion eines Sprengsatzes. In dem Gebiet sind den Aktivisten zufolge weiterhin Zellen des Islamischen Staates aktiv. Bislang bekannte sich niemand zu dem Anschlag.

dpa