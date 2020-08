10 Tote bei Hochhausbrand in Tschechien

Das Feuer brach am Nachmittag in einer Wohnung im 11. Stock des 13-stöckigen Plattenbaus in der Stadt Bohumin an der Grenze zu Polen aus.Augenzeugen berichteten, dass mehrere Menschen bei der Flucht vor Rauch und Flammen aus dem Fenster gesprungen seien. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Zur Ursache des Brandes konnten noch keine Angaben gemacht werden. Bohumin liegt knapp 300 Kilometer östlich von Prag.

apa