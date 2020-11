Brand auf Intensivstation: 10 Covid-19-Patienten sterben in Flammen

In der nordrumänischen Stadt Piatra Neamt ist es am Samstagabend zu einer Brandkatastrophe in der lokalen Corona-Klinik gekommen. Ein Großbrand auf der Intensivstation des Bezirkskrankenhauses kostete 10 schwerkranken Covid-19-Patienten das Leben, während weitere 5 Personen teils schwer verletzt sind.