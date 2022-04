100 Euro Strafe zahlen: Für viele kommt diese Mitteilung überraschend 100 Euro Strafe zahlen: Für viele kommt diese Mitteilung überraschend

Die Briefträger stellen in diesen Tagen auch in Südtirol einen ansehnlichen Stapel an Einschreibebriefen zu. Ungeimpfte über 50 werden darin informiert, dass die vom Gesetz vorgesehene Strafe fällig ist. Einen solchen Brief erhalten aber auch viele, die damit gar nicht gerechnet haben.