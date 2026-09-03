Der Jugendliche wurde in den vergangenen Tagen am Nachmittag in Steinmannwald kontrolliert. Dabei fanden die Beamten rund 100 Gramm Haschisch. <BR \/><BR \/>Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung im Beisein der Eltern wurden zudem 0,60 Gramm Kokain und rund 1.500 Euro Bargeld sichergestellt. Nach Einschätzung der Ermittler könnte das Geld aus dem Drogenhandel stammen.<BR \/><BR \/>Der Minderjährige wurde zunächst unter Hausarrest gestellt. Nach der Haftprüfung verhängte der Richter eine Sicherungsmaßnahme mit Auflagen. Unter anderem darf der Jugendliche seine Wohnung abends nicht verlassen und muss ehrenamtliche Tätigkeiten ausüben.