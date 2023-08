100 Jahre Verbot des Namens Tirol

Die Schützen am Stilfserjoch. - Foto: © Südtiroler Schützenbund

Schützenbund fordert: „ Authentische Ortsnamen statt nationalistische Kunstnamen“

„Am 8. August 1923, also vor genau 100 Jahren, wurde der Begriff ,Tirol‘ durch die italienischen Faschisten verboten. Gleichzeitig verboten wurden auch die Begriffe ,Süd-Tirol‘, ,Deutschsüdtirol‘ oder ,Tiroler‘“, erinnert Bundeskulturreferent Martin Robatscher.„Diese Politik der Namen und der Namensverbote war eine zentrale nationalistische Strategie der italienischen Faschisten, um in aller Welt die Lüge zu verbreiten, Südtirol sei immer schon italienisch gewesen. Eingeführt wurden stattdessen die Begriffe ,Oberetsch‘ und ,Etschländer‘, die im deutschen Sprachgebrauch der Korrespondent zu ,Alto Adige‘ und ,Atesini‘ darstellen sollten“, so Robatscher weiter.Der Südtiroler Schützenbund nimmt diesen historischen August 2023 zum Anlass, um nicht nur an diese Umbenennung zu erinnern, sondern auch, um die Forderung nach historischer Gerechtigkeit zu erneuern, führt Martin Robatscher fort.Friedliche und gerechte Lösungen könnten nicht auf faschistische Namensfälschungen sowie auf dem undemokratischen Anspruch Italiens auf den Brenner beruhen, so der Schützenbund. Es seien gesellschaftliche und politische Anstrengungen notwendig, um bewusstseinsbildend zu wirken und um bei allen Sprachgruppen den Konsens zu bewirken, dass faschistische Namensfälschungen auch in Südtirol nicht angebracht seien.„Gefragt ist besonders die Europaregion Tirol, die ihrem Anspruch nach historisches Unrecht überwinden möchte, aber dennoch auf das faschistische Kunstwort ,Alto Adige‘ setzt. Dadurch wird nicht das Verbindende, sondern das Trennende in den Mittelpunkt gestellt. Die Anstrengungen müssen aber auch unsere Landespolitik sowie die Landesregierung betreffen“, heißt es von Seiten des Schützenbundes.Es sei längst nicht mehr mit symbolischen Sonntagsreden getan. Im gesamten Tourismusbereich, bei der Vermarktung unserer Südtiroler Produkte und Lebensmittel, bei der Darstellung unserer Unternehmen im Ausland oder bei Ortsbezeichnungen sei das Bewusstsein für authentische, gewachsene Ortsnamen statt für nationalistische Kunstnamen anzuregen, fordert der Schützenbund.„Heute setzt sich nämlich unter dem Eindruck einer mangelhaften Volkstumspolitik aus reiner Bequemlichkeit viel zu oft das faschistische Unrecht unbewusst durch. Für uns als Südtiroler Schützenbund besteht eine aktive Bewusstseinsbildung und ein Verzicht auf nationalistische Namensfälschungen der Auftrag an eine moderne volkstumspolitische Politik von morgen“, betonen die Vertreter des Südtiroler Schützenbundes.