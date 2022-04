100 Meter abgestürzt: 18-jähriger Kletterer gestorben

Der junge Mann, der das Da-Vinci-Gymnasium in Trient besuchte, war mit einem Kletterpartner am Abseilen gewesen.Nach einer ersten Rekonstruktion des Bergrettungsdienstes befand er sich offenbar an einem Sicherungspunkt und rüstete die nächste Abseilstelle aus, als er etwa 100 Meter tief in die Wand stürzte, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Der Notruf 112 ging am Freitag kurz vor 18 Uhr ein.Der Techniker der Alpinen Rettungsleitstelle forderte einen Hubschrauber an, während die Mitarbeiter der Station Riva del Garda ebenfalls vor Ort eintrafen.Der Hubschrauber setzte den Hubschrauber-Rettungstechniker und das medizinische Team mit einer Winde am Fuß der Wand ab. Giovanni Bernabè, der bewusstlos war und mehrere Traumata erlitten hatte, wurde stabilisiert und an Bord des Hubschraubers gebracht, um in ernstem Zustand in das Krankenhaus Santa Chiara in Trient gebracht zu werden. Später flog der Hubschrauber die Wand hinauf, um auch seinen Kletterpartner zu bergen und ins Tal zu bringen.„Er war ein sportlicher junger Mann, er liebte die Berge. Dies ist eine Tragödie, die uns alle sprachlos macht“, sagte die Schulleiterin von Da Vinci, Tiziana Rossi, gegenüber Rttr.