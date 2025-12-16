<b>von Herbert Taschler<\/b><BR \/><BR \/>Was die Drei Michelin-Sterne für ein Restaurant sind, das sind die 100 Punkte des amerikanischen Weinkritikers Robert Parker für einen Wein. Bisher hat dies in Italien bei den Weißweinen nur der Gewürztraminer Epokale 2009 der Kellerei Tramin geschafft. Nun folgt der Terlaner Pinot Bianco Rarity. <BR \/><BR \/>Monica Larner, Parkers Verantwortliche für Italien, präsentierte ihre jährliche Auswahl der besten Weine Italiens anlässlich einer großen Verkostung in London. Im Mittelpunkt stand dabei eine Vertikalverkostung des Terlaner Pinot Bianco Rarity mit den Jahrgängen 2013 (kommt 2026 auf den Markt), 2012, 2011, 2010, 2009, 2005, 2002, 1996, 1991 und dem ersten Jahrgang 1979. Die Verkostung wurde vom Terlaner Kellermeister Rudi Kofler und Verkaufsleiter Klaus Gasser geleitet.<h3>\r\nWein hergestellt durch „Stocker-Methode“<\/h3>„Dieser ikonische Weißwein aus Südtirol, ein persönlicher Favorit, repräsentiert eine ganz besondere Schule der Weinherstellung, die in dieser innovativen Genossenschaftskellerei in Terlan eingeführt und perfektioniert wurde“, unterstreicht Monica Larner. <BR \/><BR \/>Der legendäre Terlaner Kellermeister Sebastian Stocker entwickelte in den 1950er-Jahren eine Weinbereitungsmethode, die heute als „Stocker-Methode“ bezeichnet wird. Sie beinhaltet ein Jahr Reifung in großen Holzfässern (mit malolaktischer Gärung und Bâtonnage), gefolgt von einer außergewöhnlich langen Reifung auf der Feinhefe in 2.500-Liter-Stahlfässern. Die Reifung kann zwischen 10 und 25 Jahren dauern, und der Wein wird erst abgefüllt, wenn das Kellerteam ihn für reif hält.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250862_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Monica Larner ist voll des Lobes: „Der Terlaner Pinot Bianco Rarity aus 100 Prozent Weißburgunder-Trauben ist ein italienischer Wein mit burgundischer Textur, ein Wein mit cremiger Weichheit und großzügigem Volumen. Trotz der durch die Höhenlage bedingten Säure besitzt der Wein eine besondere Wärme in seinen Aromen von Pfirsich, Safran und Brioche, die dem Gebiet mit 300 Sonnentagen im Jahr zu verdanken ist. Am besten lässt sich Rarity vielleicht als zeitlos beschreiben.“ <h3>\r\nWeitere Auszeichnungen <\/h3>Derzeit reifen 18 Jahrgänge des Rarity in den Kellern der Kellerei Terlan. Der erste Jahrgang war 1979. Neben den 100 Parker-Punkten für den Jahrgang 1991 gehen 98 Punkte an den Terlaner Pinot Bianco Rarity 2010, 97+ Punkte an den Jahrgang 2013 und 97 Punkte an den Terlaner Grand Cuvée Primo 2021. Ein Ergebnis, auf das die Kellerei Terlan zurecht stolz sein kann.