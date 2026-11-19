Quästor Giuseppe Ferrari, sein Stellvertreter Giuseppe Tricarico und Kommissar Diego Carlo Sacco stellten den neuen Wettbewerb gestern genauer vor. Gesucht werden demnach insgesamt 1.000 neue Vizeinspektoren in vier Bereichen: Informatik (300 Plätze), Wirtschaft (270), Fremdsprache (230) und Kommunikation (200). <BR \/><BR \/>Der Wettbewerb steht allen italienischen Staatsbürgern offen, die das 28. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Eine zusätzliche Voraussetzung ist ein Bachelorabschluss in einem der vier entsprechenden Sektoren.<BR \/><BR \/>Der Wettbewerb sieht anschließend ein Vorauswahlverfahren, einen Lauftest, medizinische und psychologische Untersuchungen sowie eine mündliche Prüfung vor. Die Sieger müssen in der Folge einen einjährigen, bezahlten Ausbildungskurs absolvieren.