1000 Schutzmasken für Bozen

Tausend Schutzmasken und mehrere Flaschen Händedesinfektionsmittel wurden am Freitagmorgen direkt an den Bürgermeister von Bozen, Renzo Caramaschi, übergeben. Eine bekannte Apotheke von Bozen stellt der Gemeinde Bozen die Schutzmasken und das Desinfektionsmittel kostenlos zur Verfügung.Nachdem der Bürgermeister den Eigentümern der Apotheke gedankt hatte, stellte er dem Polizeikommando der Hauptstadt die Masken zur Verfügung. Die Schutzmasken sollen vor allem von Polizeibeamten verwendet werden, die an den Kontrollen des Stadtgebietes beteiligt sind.

jot