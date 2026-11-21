<BR \/>Für die Entwicklung des Kindes ist bereits die Phase vor der Geburt entscheidend. Mit den ersten 1.000 Tagen ist die Zeitspanne von der Empfängnis (Befruchtung, Anm. d. Red.) bis zum zweiten Geburtstag des Kindes gemeint. „In dieser Phase entwickelt sich das Gehirn besonders schnell“, erklärte Francesca Schir, Präsidentin der Psychologenkammer.<BR \/><BR \/> „Es entscheidet sich hier zum Beispiel, wie das Kind im späteren Leben mit Stress oder Gefühlen umgeht.“ Auf äußere Einflüsse reagieren Kinder in den ersten 1.000 Tagen ihres Lebens besonders empfindlich: Belastungen, die in diese Zeit fallen, können sich im späteren Leben in unterschiedlichsten Formen negativ bemerkbar machen. Zu den größten Risikofaktoren zählen etwa der Konsum von Alkohol und Nikotin, das Miterleben von Gewalt oder psychische und soziale Belastungen. <BR \/><BR \/>Damit es gar nicht erst so weit kommt, wollen sich Psychologen, Kinderärzte, Sozialarbeiter und Juristen in Südtirol noch stärker vernetzen. In erster Linie geht es darum, ein starkes Netzwerk zu schaffen, das Südtiroler Familien im Ernstfall unterstützt. In diesem Sinne haben sich die Vertreterinnen und Vertreter der unterschiedlichen Berufsgruppen am Freitag zum Welttag der Kinderrechte zu einer Tagung in Bozen versammelt. <BR \/><BR \/> Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller wies darauf hin, dass es in Südtirol bereits einige niederschwellige Angebote gibt – sowohl Beratungen als auch ambulante Leistungen. „Wichtig ist, dass Eltern oder werdende Eltern diese auch annehmen, bevor aus einer kleinen Überforderung eine größere Krise wird“, so Höller. Ihr zufolge kann man sich bei den Sozialdiensten vor Ort am besten über die Angebote informieren. <BR \/><BR \/>Gleichzeitig unterstrich auch die Kinder- und Jugendanwältin, dass die ersten Lebensmonate eine besonders sensible Zeit seien. Bereits in der Phase vor der Geburt sind ein gesunder Lebensstil, also eine gute Ernährung und reichlich Bewegung, unumgänglich – auch Stress sollte für eine bestmögliche Entwicklung der Kleinen vermieden werden. „Ziel muss es sein, dass das Kind in einem gesunden Lebensstil aufwächst.“<BR \/><BR \/>So lautete auch die Botschaft der gesamten Tagung: Je früher Familien Hilfs- und Beratungsangebote erhalten und je besser die beteiligten Dienste zusammenarbeiten, desto wirksamer können Kinder geschützt und gesunde Entwicklungsbedingungen geschaffen werden. Dies erfolgreich zu bewerkstelligen, liege in der gemeinsamen Verantwortung, hieß es seitens der Tagungsteilnehmer.