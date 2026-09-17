Zwischen 1.00 und 2.00 Uhr bemerkte eine Nachbarin einen Mann, der mit mehreren Taschen durch den Garten des Wohnhauses ging. Daraufhin alarmierte sie sofort die Polizei.<BR \/><BR \/>„Er schien nicht zu flüchten, sondern ging ohne Eile zu einem nahe gelegenen Parkplatz“, sagt die Zeugin laut der Zeitung Alto Adige.<BR \/><BR \/>Kurz zuvor war der Täter offenbar in die Wohnung einer bekannten Unternehmerin und ihrer Familie eingedrungen. Er konnte dabei mehrere Taschen erbeuten. Die Familie schlief währenddessen. An anderen Wertgegenständen war der Dieb anscheinend nicht interessiert. Er soll ausschließlich Taschen entwendet haben. <BR \/><BR \/>Unter dem Diebesgut befinden sich ersten Angaben zufolge besonders teure Exemplare von Hermès und Chanel. Mehr als 10.000 Euro kann eine einzelne Tasche kosten. Die Gesamtbeute von mehr als 100.000 Euro konnte der Dieb daher bereits mit wenigen Designerstücken erreichen.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen wurden umgehend eingeleitet. Die Zeugin wurde eingehend befragt und konnte den Mann beschreiben. Gleichzeitig suchen die Ermittler nach Überwachungskameras, deren Aufnahmen Aufschluss über das Fluchtfahrzeug und einen möglichen Komplizen geben könnten.<BR \/><BR \/>Momentan wird ein gezielter Einbruch vermutet, berichtet Südtirol News. Dass der Täter nur Designertaschen entwendete, lässt vermuten, dass er Kenntnis von den Wertgegenständen in der Wohnung hatte. Wie er an diese Information gelangte und ob bereits ein Abnehmer für die gestohlenen Taschen existiert, wird noch ermittelt.