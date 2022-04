10.064 Kinder aus der Ukraine drücken in Italien die Schulbank

10.064 ukrainische Kinder sind bisher in Schulen in Italien aufgenommen worden. Diese Zahl hat das römische Bildungsministerium am Montag mitgeteilt.

Was die Kinder in der Ukraine erlebt haben, ist schwer zu verarbeiten. - Foto: © APA/afp / FADEL SENNA

1930 Kinder wurden in Kindergärten, 4876 an Grundschulen, 2467 an Sekundarschulen und 791 an Gymnasien aufgenommen.