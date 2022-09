102-jähriger für tot erklärt: Inder protestiert mit Kutsche

In Indien hat ein offiziell für tot erklärter 102 Jahre alter Mann einen aufsehenerregenden Protest organisiert. Damit wollte er beweisen, dass er noch lebt - und so weiter seine Pension erhalten, wie indische Medien am Freitag berichteten. Er sei mit einer Hochzeitskutsche, einer Blaskapelle und Unterstützern zu Behördenmitarbeitenden gefahren, um ein Schreiben mit der Pensionsforderung einzureichen.