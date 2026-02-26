<BR \/><BR \/>Die Carabinieri von Bozen haben im Zuge von Ermittlungen 102 Dosen Kokain sichergestellt und einen albanischen Staatsbürger in Mezzolombardo verhaftet.<BR \/><BR \/>Im Rahmen der Untersuchungstätigkeit der Bozner Ermittler geriet ein Mann albanischer Herkunft ins Visier der Behörden. Der Betroffene hielt sich aus beruflichen Gründen in Bozen auf, war jedoch in Mezzolombardo wohnhaft.<BR \/><BR \/>Nach Erkenntnissen der Ermittler soll der Mann in mehrere Fälle von Kleinhandel mit Betäubungsmitteln verwickelt gewesen sein. Nach einer mehrtägigen, gezielten Überwachung entschieden sich die Einsatzkräfte zu einer Kontrolle, da der Verdacht bestand, dass in seiner Wohnung Drogen zum Verkauf gelagert werden könnten.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Hausdurchsuchung wurden die Beamten fündig: Rund 105 Gramm Kokain konnten sichergestellt werden. Die Droge war bereits in 102 einzelne Dosen aufgeteilt, verpackt und in einem Glasbehälter aufbewahrt. Dieser war so geschickt versteckt, dass der Inhalt auf den ersten Blick an gewöhnliche Bonbons erinnern konnte, heißt es in einer Carabinieri-Aussendung. Der Mann wurde verhaftet.