Bürgermeister Martin Feichter sowie Gemeindereferent Roland Pichler ließen es sich nicht nehmen, persönlich beim Jubilar vorbeizuschauen und ihm die Glückwünsche der Gemeindeverwaltung zu überbringen. Sie wünschten Luis Mauracher weiterhin viel Gesundheit und Freude im Kreise der Familie.<BR \/><BR \/>Luis Mauracher lebt seit 1935 in Auer und hat fünf Kinder großgezogen. Vor seinem Ruhestand arbeitete er als Chauffeur. Zu seinen großen Leidenschaften gehört das Radfahren. Außerdem engagierte sich der Jubilar ehrenamtlich in der Pfarrgemeinde und kümmerte sich mit viel Hingabe um den Pfarrfriedhof. Seit dessen Gründung ist Luis Mauracher zudem Mitglied beim KVW Auer, wovon er 38 Jahre im Ausschuss wirkte. Auch heute noch verfolgt der rüstige Aurer mit großem Interesse die Politik und das aktuelle Dorf- sowie Weltgeschehen, wozu er sich gerne informiert und austauscht.