10.499 Infizierte im Bundesland Tirol, 2556 Omikron-Fälle

Der starke Anstieg und die Omikron-Fälle wirkten sich vorerst weiter nicht auf die Situation in den Spitälern und auf den Intensivstationen aus. Aktuell benötigten 35 Personen intensivmedizinische Betreuung, um eine Person weniger als am Vortag. Die Zahl der Hospitalisierten stieg um 3 Corona-Positive. 117 Infizierte waren damit in stationärer Behandlung. 8 davon waren nachweislich mit der Omikron-Variante infiziert, wie das Land auf APA-Anfrage mitteilte. Ein Omikron-Fall lag weiterhin auf der Intensivstation.Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurde kein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Die 7-Tages-Inzidenz lag laut AGES in Tirol bei 979,6 und damit weiter deutlich über dem österreichweiten Wert von 529,4. Den höchsten Wert im Bundesland wies nach wie vor der Bezirk Kitzbühel mit 2549 auf, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 1555 und dem Bezirk Innsbruck-Land mit 1552.

apa