105-jährige Mailänderin ist älteste genesene Patientin Europas

Die pensionierte Apothekerin, die 4 Kinder, 10 Enkelkinder und 14 Urenkel hat, war von ihrem Sohn angesteckt worden, der in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert werden musste und inzwischen ebenfalls wieder gesund ist.Maria Guzzardella wurde zu Hause von ihrer Enkeltochter Simona behandelt, die Ärztin ist. „Es war hart, doch wir haben es geschafft“, erzählte Guzzardella, die gern auf ihrem PC Karten spielt und ein Facebook-Profil hat.Nach der Genesung will sich Pensionistin einen Wunsch erfüllen. Sie will die Insel Lipari nördlich von Sizilien besuchen, auf der seit einigen Jahren ihre Tochter lebt.Die Gemeinde Lipari und Air Panarea, eine Gesellschaft, die mit Hubschraubern die Äolischen Inseln mit dem Festland verbindet, wollen Maria Guzzardella ihren Traum verwirklichen helfen.

apa