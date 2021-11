10.638 Neuinfizierte und 69 Todesfälle in Italien

Insgesamt wurden in Italien in 24 Stunden 625.774 Corona-Tests durchgeführt, 1,7 Prozent davon fielen positiv aus. Damit haben sich in Italien seit Beginn der Pandemie insgesamt 4.893.887 Personen mit dem Virus infiziert, 133.034 Personen sind bisher in der Folge einer Infektion gestorben.Derzeit gelten 132.513 Personen als aktiv mit dem Virus infiziert. Das sind 5428 Personen mehr als am Mittwoch.Aktuell werden 4088 Patienten in den Krankenhäusern behandelt, das sind 28 Patienten mehr als noch am Vortag.In intensivmedizinischer Behandlung befinden sich 503 Coronavirus-Infizierte, 17 mehr als am Mittwoch.127.922 Personen befinden sich aktuell italienweit in häuslicher Quarantäne.

stol